Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı”
Kırşehir’de polis memuru R.K, husumetlisi Serhat Aydemir’i eşinin ve 2 çocuğunun önünde 7 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından meslektaşlarını arayıp, “Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum.” diyerek kendini ihbar eden R.K, tutuklandı. Öldürülen Aydemir’in, R.K’ya ticarette bulunmak için ortaklık teklif ettiği ve çeşitli zaman dilimlerinde R.K’dan yaklaşık 1 milyon lira aldığı iddia edildi.
Kırşehir’de bir polis memuru, husumetlisini öldürdü.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Medrese Mahallesi’ndeki Emre Apartmanı’nda meydana geldi.