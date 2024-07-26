Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı”

Cinayet şüphelisi R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Mala zarar verme ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirtilen Serhat Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.