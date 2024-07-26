Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı”

Kırşehir’de polis memuru R.K, husumetlisi Serhat Aydemir’i eşinin ve 2 çocuğunun önünde 7 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından meslektaşlarını arayıp, “Ben birini öldürdüm. Teslim olmak istiyorum.” diyerek kendini ihbar eden R.K, tutuklandı. Öldürülen Aydemir’in, R.K’ya ticarette bulunmak için ortaklık teklif ettiği ve çeşitli zaman dilimlerinde R.K’dan yaklaşık 1 milyon lira aldığı iddia edildi.

Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı” - 1

Kırşehir’de bir polis memuru, husumetlisini öldürdü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Medrese Mahallesi’ndeki Emre Apartmanı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı” - 2

Batman’da görevli polis memuru R.K, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serhat Aydemir ile görüşmek üzere, izin alıp Kırşehir’e geldi.

Serhat Aydemir’in evine gelen R.K, iddiaya göre zile bastıktan sonra, “Polis, açın kapıyı.” dedi.

R.K, kapıyı açan Aydemir’e eşinin ve çocuklarının gözü önünde 7 el ateş etti.

Aydemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunanlar panik ve korku içinde çığlık attı.

Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı” - 3

“BEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜM”

Olayın ardından meslektaşlarını telefonla arayan R.K, “Ben birini öldürdüm, teslim olmak istiyorum.” dedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aydemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serhat Aydemir’in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı” - 4

Cinayet şüphelisi R.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Mala zarar verme ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirtilen Serhat Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis memuru 7 kurşunla öldürdü: “1 milyon lira borcu vardı” - 5

1 MİLYON LİRA PARA VERMİŞ

Cinayet şüphelisi polis memuru R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru R.K’nın çeşitli dönemlerde ticaret yapmak için Aydemir’e yaklaşık 1 milyon lira para verdiği öğrenildi.

R.K’nın parasını alamayınca cinayeti işlediği belirtildi.

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