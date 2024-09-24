Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı

HASSAS TERAZİ SAVUNMASI

Savunma yapan tutuklu sanık Halil Tacar suç örgütüne üye olmadığını belirterek, "Evimde iki adet hassas terazi bulundu, uyuşturucu madde bulundu. Hassas terazilerden biri işletmiş olduğum dükkandan kalmadır. Köfteyi tartmak için kullanıyordum. Diğer hassas teraziyi de kullanırken dozaj ve alırken kazıklanmamak için kullanıyorum." diye konuştu.

Duruşmada bazı sanık ve suça sürüklenen çocuk avukatları, müvekkillerinin dosyalarının bu dosyadan ayrılması talebinde bulundular.