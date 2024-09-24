Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı
Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, bir polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 51 sanıklı davada mahkeme, 17 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Firari sanıklar için ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.’nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 51 sanığın yargılanmasına devam edildi.