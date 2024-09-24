Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı

Kağıthane’de polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, bir polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 51 sanıklı davada mahkeme, 17 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Firari sanıklar için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 1

İstanbul Kağıthane’de 25 Ağustos 2023’te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.’nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin 51 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 2

İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 27’si tutuklu 40 sanık ve 2 tutuklu suça sürüklenen çocuk hazır bulundu. Bir tutuksuz suça sürüklenen çocuk ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada 2’si başka suçtan tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 

Ayrıca, müştekiler Firdevs Telli ve müşteki polis memuru A.Y.Ç. de SEGBİS ile mahkemeye katıldı.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 3

"POLİS OLDUKLARINI DÜŞÜNMEDİK"

Olay günü evdeyken kapıya 2 kişinin geldiğini söyleyen tutuklu sanık Akın Arsakay, "Ben gidip baktığımda yönetici olduklarını söylediler. Ben dayımı çağırdım. Yönetici olduklarını, aşağıda iki tane motor olduğunu, motorlara bakmazsak polisi arayacaklarını söylediler. O sırada kapıda biri saklanıyordu. Diğer kişi parmağıyla gözetleme deliğini kapatıyordu. Polisi arıyorum dedikleri sırada dayım Ozan Anucur kapıyı araladı. Bakmak isterken dayımın üzerine atladılar. Kuzenim Diyar Anucur büyük silah keleş dediğimiz evde bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Birisinin yaralandığını gördüm. Yaralanan polis memuru da dayımı yaraladı. Diyar Anucur'un ısrarı üzerine silahı elime aldım. Otoparka indik. Aşağı indik. Orada oyalandık. Diyar Anucur kapıyı açmaya çalıştı. Diyar Anucur kendisi kapıyı açtı. Hepimizden önce çıktı. Bizden önce çıktığı için vuruldu. Sonra teslim olmaya gittik." ifadelerini kullandı.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 4

Müşteki polis memuru B.Ö., ihbar üzerine olay yerini diğer müşteki polis memuru A.Y.Ç. ve şehit polis memuru Hakan Telli ile incelemeye başladıklarını söyledi.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 5

"POLİS OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

"Uyuşturucu ticareti olduğunu düşünüyorduk. İhbarcılar motorcuların gelip paket verildiğini söylediler. Biz de izlediğimizde motorun geldiğini ve paket verildiğini gördük." diye ifade veren müşteki polis memuru, şöyle devam etti:

"O motoru takip ederken aradan dereden kaçtı. İhbarın aslında doğru olduğunu gördük. Olay günü polis memuru Telli, lokum kutusu gibi olan kutuyu açtı. İçinde ‘uzi’ diye tabir edilen madde çıktı. Diğer polis A.Y.Ç. ‘hemen takviye ekip çağıracağım’ dedi. Görüşmesini yaptı, daha sonra 2 personel çıkmayalım, 3 olalım dedik. Konuyu savcıya aktararak yukarı çıktık. Kapıyı çaldık, polis olduğumuzu söyleyip ‘açın’ dedik. Polis olduğumuzu biliyorlardı. Açtı açmadı diye beklerken Ozan Anucur, sol eliyle kapının koluna, sağ eliyle silahı doğrultarak kapıyı açtı. En başta üçümüzü Ozan vuracaktı, vuramadı. Sonrasında boğuşma oldu. Sağ taraftan bir el ateş oldu, ilk atış Hakan Telli'nin göğsüne geldi. 3-5 saniye sonra vurulduğunu fark etti. Kan fışkırmaya başlamıştı. İçeri girdiğim kafamı çevirdiğim anda diğer koltuğun altına koydu silahı ve Diyar silahı kurdu, bana sıktı ancak beni vuramadı. Bana karşı 2-3 kez atış yaptı. Ben karşılık veremedim."

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 6

HASSAS TERAZİ SAVUNMASI

Savunma yapan tutuklu sanık Halil Tacar suç örgütüne üye olmadığını belirterek, "Evimde iki adet hassas terazi bulundu, uyuşturucu madde bulundu. Hassas terazilerden biri işletmiş olduğum dükkandan kalmadır. Köfteyi tartmak için kullanıyordum. Diğer hassas teraziyi de kullanırken dozaj ve alırken kazıklanmamak için kullanıyorum." diye konuştu.

Duruşmada bazı sanık ve suça sürüklenen çocuk avukatları, müvekkillerinin dosyalarının bu dosyadan ayrılması talebinde bulundular.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 7

17 SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Burak Altundal, Emre Oral, Abdulmutalip Suratlı, Aykut Yalçın, Aziz Korkusuz, Emre Yalçın, Nafiz Karçığa, Ömer Çakmaz, Özgür Özterzi, Şerif Korkusuz, İbrahim Tacar, İbrahim Mücahit Baran, Semih Beyazkılınç, Engin Kadalık, Harun Bakaç, Muhittin Mert Durmuş ve Burak Pola'nın "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Polis memuru Hakan Telli’nin şehit edildiği olayda 17 sanığa tahliye kararı - 8

Bir suça sürüklenen çocuk ile 12 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanıklar Sinan Anucur, Ersin Aydar ve Yılmaz Burak'ın ise haklarında çıkartılan yakalama kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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