Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı
Bir polis memuru, Adana ve Mersin'de katliam yaptı. İlk Mersin'de eşini ve kayınbiraderini öldüren polis, ardından rotasını Adana'ya çevirdi. Burada şühelinin kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını kestiği, baldızını ise kalbinden bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli, Osmaniye'de başka cinayet işlemeye giderken yakalandı. Polis memurunun 15 yaşındaki oğlunun intiharından ailesini sorumlu tutmasından dolayı cinayetleri işlediği belirlendi. Zanlının 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğu devlet himayesine alındı.
Polis memuru katliam yaptı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.