Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı

OSMANİYE'DEKİ AKRABALARINI ÖLDÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.