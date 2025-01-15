Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı

Bir polis memuru, Adana ve Mersin'de katliam yaptı. İlk Mersin'de eşini ve kayınbiraderini öldüren polis, ardından rotasını Adana'ya çevirdi. Burada şühelinin kayınvalidesi ve kayınbabasının boğazını kestiği, baldızını ise kalbinden bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli, Osmaniye'de başka cinayet işlemeye giderken yakalandı. Polis memurunun 15 yaşındaki oğlunun intiharından ailesini sorumlu tutmasından dolayı cinayetleri işlediği belirlendi. Zanlının 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğu devlet himayesine alındı.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 1

Polis memuru katliam yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 2

İLK KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Oğlunun ölümünden eşini ve onun ailesini sorumlu tutan Tehçi, Bugün sabah saatlerinde öğretmen kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alıp Kabasakal Mahallesi'nde kırsal alana götürerek öldürdü.

Fatih İsmail Tehçi'nin cansız bedeni Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkisindeki sazlık alanda bulundu.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 3

DAHA SONRA EŞİNİ KATLETTİ

Mehmet Tehçi, daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesine gelerek eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını bıçakla kesip katledip Adana'ya kaçtı.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 4

ADANA'YA GELİP EŞİNİN AİLESİNİ KATLETTİ

Adana'da kayınbabasının evine gelen Tehçi, kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını kesti.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 5

Baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 6

Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, Hüsne Tehçi (61) ve Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 7

OSMANİYE'DEKİ AKRABALARINI ÖLDÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Daha sonra şüpheli, oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu Osmaniye'de yaşayan akrabalarını da öldürmek üzere otomobille Osmaniye'ye doğru yola çıktı. Ancak sabah saatlerinde anne, baba ve kızlarının öldürüldüğü ortaya çıkınca polis hemen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 8

AKRABALARI ÖLDÜRECEKKEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin Osmaniye'ye gideceğini tahmin ederek yolda önlem aldı.

Şüpheli, Ceyhan Yılan Kale mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Cesetler ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 9

SABAHKİ CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

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Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 10

"BU DÜNYA SENİNLE GÜZEL HAYATIMIN ANLAMI"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Cinayet zanlısı Mehmet Tehçi ve öldürdüğü eşi Ferdane Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki çocukları, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.

Polis memuru katliam yaptı: 5 kişiyi katlettikten sonra başka akrabalarını öldürmeye giderken yakalandı - 11

Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.

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