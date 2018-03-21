Polis memuru, kendisini kaza ile vuran meslektaşıyla evlendi
Anadolu Ajansı
Antalya'da görev yapan polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce silahından kaza ile çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile dünyaevine girdi. Polis çiftin gelin arabası ise TOMA oldu.
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1Antalya'da görevli polis memuru Ceren Ekinci, 10 ay önce silahından kaza ile çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olan meslektaşı Taha Yasin Gül ile evlendi.
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2Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene, görev yaptıkları Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile gelen polis çift, meslektaşlarının kalkanları arasında tören alanına girdi.
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3Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıyarken, şahitliklerini ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ile Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Arslan yaptı.
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4Türel, nikahtan önce yaptığı konuşmada, bugüne kadar çok nikah kıydığını belirterek, "Hiç TOMA ile gelen gelin damadın nikahını kıymamıştım." dedi ve polis çiftten 3 çocuk sözü aldı.
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5Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Vali Karaloğlu, bir yıl içerisinde genç çiftin başından filmlere konu olabilecek olaylar geçtiğini belirterek, baharın başladığı nevruz günü çiftin nikah masasına oturduğunu söyledi.
Karaloğlu, "Ceren, sen çekeceğini çektin, bundan sonra artık Yasin'e çektirmen lazım." diye espri yaparken, hayatın sıkıntılı bir süreç olduğunu ancak son bir yıl içindeki dayanışmayla her türlü sıkıntıyı çözebileceklerini dile getirdi.
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