Polis memuru Sevda Kuş’a gözyaşlarıyla veda

Edirne’de komiser olan eski eşi tarafından öldürülen polis memuru Sevda Kuş için bugün tören düzenlendi.

Olay, dün akşam, Kocasinan Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi.

Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş’un oturduğu lojmana gitti.

Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda Kuş’a ateş etti.

Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş yaralandı, Ali Y. ise evden yaya olarak kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sevda Kuş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ali Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.