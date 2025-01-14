Polis memuru Zimem geleneği ile yetim ailelerin 100 bin liraya yakın borcunu ödedi

Bakkal Maruf Kulat, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları onlardan habersiz ödedikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Zimem, Osmanlı döneminde, yardımsever kişilerin tanımadıkları insanların borçlarını ödediği bu gelenek, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Borcu olan kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi anlayışıyla sürdürülen Zimem Defteri geleneği, günümüzde yeniden canlanıyor.