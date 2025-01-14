Polis memuru Zimem geleneği ile yetim ailelerin 100 bin liraya yakın borcunu ödedi
Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin anlamlı geleneklerinden biri olan 'Zimem Defteri' uygulamasını günümüzde yeniden hayata geçiriyor. Şahin, Şırnak'ta toplamda 100 yetim ailenin yaklaşık 100 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.
Polis memuru Mustafa Şahin, Zimem geleneğini sürdürerek hem vatandaşlara hem de esnafa destek oluyor. Şahin, yardıma muhtaç ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalın tuttuğu veresiye defterlerini inceleyerek borçları ödeyip defterleri kapatıyor. Bu sayede, hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların yükü hafifliyor hem de alacağını tahsil edemediği için zor durumda kalan mahalle esnafı rahat bir nefes alıyor.