Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde Emre Köroğlu'nun bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 33 suç kaydı olan şüphelinin ise iki kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2’si "gasp" olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 1

Konya'da yardım çağrısına gidip şüpheli tarafından bıçaklanan polis memurundan iyi haber geldi.

POLİS MEMURUNA SALDIRI ANI / VİDEO HABER

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 2

Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 3

Saldırgan Emre Köroğlu'nun ise entübe edildiği belirtildi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 4

33 SUÇ KAYDI VAR

Saldırgan Emre Köroğlu'nun, "Oto hırsızlığı", "Yaralama", "Uyuşturucu kullanmak", "Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, iki kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 5
Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 6

Son 9 ayda karıştığı 2’si "gasp" olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 7

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 8

Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polis memuru Mustafa Topuz sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 9

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış - 10
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