Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış

33 SUÇ KAYDI VAR

Saldırgan Emre Köroğlu'nun, "Oto hırsızlığı", "Yaralama", "Uyuşturucu kullanmak", "Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, iki kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi.