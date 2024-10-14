Polis memurunu bıçaklayan saldırgan da suç makinesi çıktı: 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde Emre Köroğlu'nun bıçaklı saldırısına uğrayan polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 33 suç kaydı olan şüphelinin ise iki kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2’si "gasp" olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi.
Konya'da yardım çağrısına gidip şüpheli tarafından bıçaklanan polis memurundan iyi haber geldi.