Polis olmak isteyen omurilik felçli Umut'a sürpriz: "Etrafınız sarıldı, yere yatın"
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturan ve polis olma hayali kuran omurilik felci hastası 6 yaşındaki Umut Erim Kaya'ya hayırseverler ve polis abileri sürpriz yaptı. Kapısının önüne gelen ekip arabalarını görünce şaşkına dönen Umut'un bindiği polis arabasında ilk anonsu, "Etrafınız sarıldı, yere yatın!" oldu.
Doğuştan Omurilik Felci hastası olan 6 yaşındaki Umut Erim Kaya'nın en büyük hayali polis olmak. Umut'un bu istediğini duyan Kocaeli Hayırsevenler Derneği hemen harekete geçerek aile ile irtibata geçti.
Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından Umut'a sürpriz yapıldı.