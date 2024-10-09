Polis olmak isteyen omurilik felçli Umut'a sürpriz: "Etrafınız sarıldı, yere yatın"

Umut'un hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden , Kocaeli Hayırsevenler Derneği'nden Musa Çakıcı, "Yaklaşık 1-1.5 ay önce Umut kardeşimizin ihbarı bize geldi.

Biz aileyi tespite gittik. Umut kardeşimizin en büyük hayali polis olmaktı. Gerekli yerlere bu dileği söyledik. Hemen polis ekiplerini ayarladılar. Polis ekiplerinin eşliğinde, derneğimizde Umut'un doğum gününü kutladık, polis kıyafeti hediye ettik." dedi.

Oğlunun en büyük hayalinin polislik olduğunu ifade eden anne Tülay Özbek, "Çok büyük hayaliydi. Nasip olmayacak bir şeyi gerçekleştirmeye çalıştılar. Kendisi ve bizleri çok mutlu ettiler. Umut doğuştan spina bifida ve hidrosefali hastası. Yürümeyen, ömrü hayatı boyunca belki de hiç yürüyemeyecek bir çocuk. Kocaeli Hayırsevenler Derneği, Körfez Kaymakamlığı ile Körfez Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz." diye konuştu.