Polis Özel Harekat teyakkuzda: Devriye geziyorlar

Devletin sağladığı imkanları, toplumun huzuru için seferber ettiklerini vurgulayan Arslan, "Ciğerimiz olan ormanlarda bir ağacın bile yanması yüreğimizi acıtıyor. Bu yüzden Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olarak her konuda olduğu gibi orman yangınlarına karşı hemen reaksiyon göstererek bütün imkanlarımızı kullanıyoruz." dedi.



Orman yangınlarını bir toplum sorunu olarak nitelendiren Arslan, yangınlara karşı devletin olanaklarının kullanılması anlamında talimat gerekmeden, görev tanımlamasına bakılmaksızın ekipleri hemen yangın bölgesine sevk ettiklerini vurguladı.



PÖH'ün orman yangınlarına karşı önemli görevler üstlendiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve toprak bütünlüğümüzün sağlanması yönünde halkımızın göz bebeği konumunda olan PÖH timleri, 'mavi vatan'ın korunmasında gösterdiği hassasiyeti 'yeşil vatan'ın korunması konusunda da gösteriyor. Timlerimiz Jandarma Özel Harekat timleri ile alan paylaşımı yaparak bütün alanlarda orman yangınları olmadan önce alınacak tedbirlerle alakalı görevlendirme yapıyor. PÖH timlerinin bu zamana kadar gösterdikleri fedakarca görev sorumluluğuyla, arazi hakimiyetlerini kullanarak orman yangınlarının önlemesine yönelik faydalarını görmeye başladık."