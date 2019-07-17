Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu aradı
Anadolu Ajansı, DHA
Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, semt pazarındaki sebze ve meyve tezgahlarında da arama yaptı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 araç sürücüsüne 2 bin 253 lira trafik cezası uygulandı.
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1Adana'da özel harekat ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde semt pazarındaki tezgahlarda da uyuşturucu arandı.
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2Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçedeki Şakirpaşa, Ova, Onur ve Uçak mahallelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
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3Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede terör, narkotik, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ekipleriyle iş yeri, araç ve motosikletlerde arama yapıldı.
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4Narkotik ekibi, bölgedeki bir semt pazarına girerek sebze ve meyve tezgahlarında da arama yaptı.
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5Ekip, tezgahlardaki karpuz ve soğanların arasına gizlenmiş uyuşturucu olup olmadığını kontrol etti.
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6Denetim kapsamında bin 114 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı, 37 umuma açık iş yeri kontrol edildi, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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73 aracın sürücüsüne 2 bin 253 lira trafik cezası uygulanırken, bir araç trafikten men edildi.
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