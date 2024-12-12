Polis Şeyda'nın katilini kimse savunmak istemedi: Sanık da mahkemede savunma yapamadı
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, hakim karşısına çıktı. Geçti'nin barodan atanan avukatı dosyadan çekilince suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle kanun gereği polis katilinin savunması alınamadı. Müşteki polis memuru ve Geçti'nin annesi Pınar Geçti, olay günü yaşananları anlatırken şehit polisin eşi Semih Yılmaz ise olayda ihmali bulunan herkesten davacı ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına başlandı.
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