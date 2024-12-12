Polis Şeyda'nın katilini kimse savunmak istemedi: Sanık da mahkemede savunma yapamadı

"RASTGELE ATEŞ EDİYORDU"

Anne Geçti'nin oğlunun gidebileceği yerleri söylemesi olayın yaşandığı tekel bayisinin olduğu caddeye gittiklerini anlatan K.H.S, "Yunus Emre Geçti'yi gördüm, aracı durdurup indik. Ben Yunus'u yakaladım, kelepçe takmaya çalışıyorduk, mukavemet ediyordu. Şeyda da tutmaya çalışıyordu. Şahıs kelepçeyi kopardı, o sırada beylik tabancamı aldı. Ben de boynunu kolumun altına aldım, rastgele etrafa ateş ediyordu. Şeyda'ya siper almasını söyledim. Şahsı bırakınca etrafa rastgele ateş etmeye devam ediyordu. Şeyda'ya baktığımda hareketsiz duruyordu. O sırada vatandaşlar da müdahale etti. Ben de durumu merkeze bildirdim. Ben de vurulmuştum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.