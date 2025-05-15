Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin üç polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.
Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) , Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnmişti. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açmıştı.