Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Komiser Abdullah A.’nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti’nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.’nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu kaydedildi. Üç polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.