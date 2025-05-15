Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin üç polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 1

İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül 2024'te "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) , Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direnmişti. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 2

Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit oldu. Polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Şeyda Yılmaz'ı şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 3

İddianamede, polis memuru Abdullah A.’nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 4

"POLİS MEMURUNUN DALGINLIĞINDAN FAYDALANDI FİRAR ETTİ"

İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti’nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti’nin annesi ve yakınlarının ‘yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 5

Komiser Abdullah A.’nın yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.’yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 6

İddianamede, şüpheli polis memuru Ramazan A.’nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti’yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.’nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti’nin kaçtığı ifade edildi.

Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi - 7

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Komiser Abdullah A.’nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti’nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.’nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölümüne neden olduğu kaydedildi. Üç polis hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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