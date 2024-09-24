Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?

"Bizim suç kaydı dediğimiz şey hakkında bir işlem yapılması, gözaltı kararı verilmesi, dava neticesi, davanın sonucuna bakmaksızın yapılan bütün işlemleri kapsar." diye konuşan Ersöz, bu suçların düzenli olarak işlemesinin bir tutuklama tedbirini oluşturmadığını dile getirdi.