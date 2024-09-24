Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Hırsızlıktan aranan daha önce karakoldan firar eden 19 yaşındaki bir saldırgan, önceki gece gözaltı işlemi sırasında 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı hayattan kopardı. Şeyda Yılmaz dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Peki nasıl oldu da 26 suç kaydı olan bir kişi sokaklarda gezebildi? Neden rehabilite edilemedi? Hukukçu Hüseyin Ersöz, NTV yayınında değerlendirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.