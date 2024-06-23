Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama
Diyarbakır’da Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsat bilerek çarşı ve pazarlarda hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kanca adı verilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluk oluşan çarşı ve pazarlarda kalabalıktan faydalanarak hırsızlık ve yankesicilik yapmak isteyenlere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.