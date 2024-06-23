Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama

Diyarbakır’da Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsat bilerek çarşı ve pazarlarda hırsızlık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kanca adı verilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama - 1

Diyarbakır'da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluk oluşan çarşı ve pazarlarda kalabalıktan faydalanarak hırsızlık ve yankesicilik yapmak isteyenlere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama - 2

Polis, seyyar satıcı gibi davranarak, özellikle halkın yoğun olduğu Sur ve Bağlar ilçelerinde önlem aldı.

Ayrıca bayram boyunca da ses yayın aracıyla uyarılarda bulundu.

Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama - 3

Takipte hırsızlık ve yankesicilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen Kanca operasyonuyla gözaltına alındı.

Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama - 4

Hırsızlık ve polisin simitçi gibi davranıp takip ettiği anlar gizli kamerayla kaydedilirken, çalınan çanta, cüzdan ve telefonlar sahiplerine iade edildi.

Polis simitçi rolüyle yakaladı: Kanca operasyonunda 6 tutuklama - 5

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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