Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları
Polis atama ve tayin sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruluyor. 2025 yılı genel atama bekleyen polislerin yeni görev yerleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atama ve yer değiştirme sonuçlarıyla beraber yenilikleri de açıkladı. Peki, polislerin 2025 atama ve tayin sonuçları nasıl sorgulanır?
Polis atama sonuçları, İçişleri BakanI Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Binlerce polis memurunun beklediği tayin sonuçları, personel Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yeni görev yerini öğrenebilecek.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirildi. Atamaları gerçekleşen personeller atama sonuçlarını online sistem üzerinden görebilecekler. Atama ve tayin işlemlerini gerçekleştiren adaylar POLNET üzerinden sonuç sorgulama yapabiliyor.