Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları

Polis atama ve tayin sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruluyor. 2025 yılı genel atama bekleyen polislerin yeni görev yerleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atama ve yer değiştirme sonuçlarıyla beraber yenilikleri de açıkladı. Peki, polislerin 2025 atama ve tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları - 1

Polis atama sonuçları, İçişleri BakanI Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Binlerce polis memurunun beklediği tayin sonuçları, personel Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yeni görev yerini öğrenebilecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirildi. Atamaları gerçekleşen personeller atama sonuçlarını online sistem üzerinden görebilecekler. Atama ve tayin işlemlerini gerçekleştiren adaylar POLNET üzerinden sonuç sorgulama yapabiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları - 2

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

Emniyet personellerinin2025 yılı atama ve yer değiştirmeleri 26 Mayıs tarihinde belli oldu. Canlı yayında emniyet personellerinin yeni görev yerleri netleştirildi. Bakan Yerlikaya, atama sonuçlarının yanı sıra yapılan yeni değişiklikleri de paylaştı.

Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları - 3

Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamaları da belli oldu.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek. 

Bakan Yerlikaya ayrıca ataması yapılan memurların SMS ile bilgilendirileceğini açıkladı.

POLİS ATAMA SONUÇLARI SORGULA

Böylece Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin,

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.

Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları - 4

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİS ATAMASI AÇIKLAMASI

Yerlikaya atamalara ve yapılan yeniliklere dair şu ifadeleri kullandı: ''Polislerimiz görev puanlarına göre göre atanacak. 4 kritere göre ortaya çıkan puanlar personelin görev puanını oluşturacak. Zor şartlarda görev yapan personele puan avantajı geliyor. İstanbul gibi nüfuslu yerlerde ve şark görevindeki personele daha fazla puan verilerek atamada avantajlı olması sağlanıyor.

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek.

Artık atamalar SMS ile de bildirilecek. Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre atama ve yer değişimi sağlanacak. bu sistemle atamalar daha adil olacak ve eşitlik-şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecek.''

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