Polis tayin sonuçları açıklandı (Polnet Polis atama sonucu sorgulama): 2025 Polis atama ve tayin sonuçları

BAKAN YERLİKAYA'DAN POLİS ATAMASI AÇIKLAMASI

Yerlikaya atamalara ve yapılan yeniliklere dair şu ifadeleri kullandı: ''Polislerimiz görev puanlarına göre göre atanacak. 4 kritere göre ortaya çıkan puanlar personelin görev puanını oluşturacak. Zor şartlarda görev yapan personele puan avantajı geliyor. İstanbul gibi nüfuslu yerlerde ve şark görevindeki personele daha fazla puan verilerek atamada avantajlı olması sağlanıyor.



2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek.



Artık atamalar SMS ile de bildirilecek. Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre atama ve yer değişimi sağlanacak. bu sistemle atamalar daha adil olacak ve eşitlik-şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecek.''