Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında
Polis tayin sonuçları, atama bekleyen binlerce polis memuru tarafından bekleniyor. Tayin bekleyen binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, tarih belli oldu mu? Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 yılında genel atama kapsamında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi yapılmıştı. 2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.