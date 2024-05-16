Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında

Polis tayin sonuçları, atama bekleyen binlerce polis memuru tarafından bekleniyor. Tayin bekleyen binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, tarih belli oldu mu? Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında - 1

2023 yılında genel atama kapsamında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi yapılmıştı. 2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında - 2

2024 polis tayinlerinin de mayıs - haziran aylarında yapılması bekleniyor.

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında - 3

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından açıklanan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler POLNET tayin sonuç ekranında - 4

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

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