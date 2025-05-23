Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur?
Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve tayin sonuçları için gözler açıklamalarda. Emniyet mensuplarının genel ataması istek doğrultusunda gerçekleştirilir ve her sene belirli dönemlerde yapılır. Atama ve tayin bekleyenler ''Polis atama sonuçları ne zaman belli olur?'' sorusuna yanıt arıyor.
Polis genel atama sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Atama ve tayin sonuçları ise Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. İkinci bölgeye atama sırası gelen ya da ikinci bölgedeki hizmeti son bulan personelin genel atama işlemi yapılır. İşte, polis tayin ve atamaları hakkında detaylar...