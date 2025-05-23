Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur?

Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve tayin sonuçları için gözler açıklamalarda. Emniyet mensuplarının genel ataması istek doğrultusunda gerçekleştirilir ve her sene belirli dönemlerde yapılır. Atama ve tayin bekleyenler ''Polis atama sonuçları ne zaman belli olur?'' sorusuna yanıt arıyor.

Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur? - 1

Polis genel atama sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Atama ve tayin sonuçları ise Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. İkinci bölgeye atama sırası gelen ya da ikinci bölgedeki hizmeti son bulan personelin genel atama işlemi yapılır. İşte, polis tayin ve atamaları hakkında detaylar...

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Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur? - 2

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet personelleri arasında, ikinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için
genel atamaya tabi olanların atama tercihleri ardından sonuçlar duyuruluyor.

Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur? - 3

Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamalarının da şu günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek.

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