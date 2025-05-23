Polis tayinleri açıklandı mı? 2025 EGM genel atamalar ne zaman belli olur?

Polis genel atama sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Atama ve tayin sonuçları ise Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. İkinci bölgeye atama sırası gelen ya da ikinci bölgedeki hizmeti son bulan personelin genel atama işlemi yapılır. İşte, polis tayin ve atamaları hakkında detaylar...