Polis tayinlerinde son durum: Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Polislerin 2025 yılı genel atama ve tayin süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emniyet teşkilatında görev yapan personelin il içi ve il dışı atamaları her yıl belirli dönemlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu çerçevede, atama bekleyen binlerce polis memuru ve aileleri, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor.
Polis genel atama sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Atama ve tayin sonuçları ise Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. İkinci bölgeye atama sırası gelen ya da ikinci bölgedeki hizmeti son bulan personelin genel atama işlemi yapılır. İşte, polis tayin ve atamaları hakkında detaylar...