Polis tayinlerinde son durum: Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Polislerin 2025 yılı genel atama ve tayin süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emniyet teşkilatında görev yapan personelin il içi ve il dışı atamaları her yıl belirli dönemlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu çerçevede, atama bekleyen binlerce polis memuru ve aileleri, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor.

Polis tayinlerinde son durum: Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Polis genel atama sonuçları EGM tarafından duyurulacak. Atama ve tayin sonuçları ise Pol-Net üzerinden sorgulanabiliyor. İkinci bölgeye atama sırası gelen ya da ikinci bölgedeki hizmeti son bulan personelin genel atama işlemi yapılır. İşte, polis tayin ve atamaları hakkında detaylar...

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Polis tayinlerinde son durum: Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Emniyet personelleri arasında, ikinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için
genel atamaya tabi olanların atama tercihleri ardından sonuçlar duyuruluyor.

Polis tayinlerinde son durum: Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamalarının da şu günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek.

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