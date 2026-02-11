Polis ve savcı yalanıyla 5 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
11.02.2026 10:05
İHA
Eskişehir'de 3 şüpheli, bir adamı, polis ve savcı yalanıyla 5 milyon 200 bin TL değerinde dolandırdı. Şüpheliler Kocaeli'de yakalandı.
Olay, 9 Şubat'ta Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Cep telefonundan kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, Kazım Kınık'a hakkında soruşturma yapıldığı ve elindeki tüm birikiminin savcılık tarafından değerlendirilmek üzere alınması gerektiğini söyledi. Kınık, parayı vermeyi kabul ederek 5 milyon 200 bin TL değerindeki; 57 Cumhuriyet altını, 12 adet 30 gram bilezik ve 3 bin avroyu şüphelilere teslim etti.
Şüphelilerin adrese gelişi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli S.B., H.E., ve A.B.'yi İstanbul'a kaçmaya çalışırken Kocaeli'de yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerindeki varlığı, Kazım Kınık'a teslim edildi.
"GİZLİ POLİSİZ, KİMSEYE DUYURMA"
Dolandırıcıların kendisinin tüm bilgilerine ve özgeçmişine hakim olduklarını söyleyen Kınık şüphelilerin, "Gizli polisiz, çocuğuna söyleme, kimseye duyurma" diye tembihlediklerini anlattı. Şüphelilerin kendisine bazı bankalarla ilişkili olup olmadığını soran Kınık, devamını şöyle anlattı:
"'Seni biz emniyetini alabilmemiz için. Diyarbakır'da yakalanmışsın suçüstü, savcılık sana kâğıt getirdi, seni temize çıkarabilmemiz için. Ben, Komiser Volkan' dedi. Sonra, 'Ben seni 155'ten arıyorum' dedi. ‘Ben senin polis olduğunu nerden bileyim’ dedim. ‘İşte savcı ile irtibatlı’ dedi, ‘Savcı seni tutuklayacak ama temiz olduğunu ispat etmek istiyor senin ziynetin varmış. Bunları takip ediyorlar. Senin dibindeki komşun, ev komşun. Köyden seni şikâyette bulunmuş" dedi. Hanımın fotoğrafını kimliğinin üzerine bir kadın yapıştırmışlar, benim kimliğimin üzerine bir adam yapıştırmışlar. onu attılar. 'Sen bunları tanıyor musun? Bunlar suçüstü yakalandı Diyarbakır'da' dediler. ‘Gizli polisiz, çocuğuna söyleme, kimseye duyurma’ dediler. Hem benim hem eşimin telefonunu meşgul ettiler. İkimizi de bir yerlere haber vermesin diye"
"20 DAKİKA SONRA TESLİM EDECEKLER"
Kazım Kınık şüphelilerin, “20 dakika sonra sana teslim edecekler” dediği ziynet eşyaları ve paralarını şüphelilerin evlerinin kapısına gelmesiyle teslim ettiğini söyledi. Durumu sonrasında anlayan Kınık, şüphelilere “Soyguncusunuz, sizi polise şikayet edeceğim” demesiyle olayı anladığını ve polis ekiplerine şikayette bulunduğunu söyledi. Olay yerine gelmesiyle kamera görüntülerini alan polis ekipleri, bir saat içerisinde şüphelileri yakaladı. Ziynet eşyalarını ve paralarını eksiksiz bir şekilde alan Kınık, kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.