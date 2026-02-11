Polis ve savcı yalanıyla 5 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Olay, 9 Şubat'ta Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Cep telefonundan kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, Kazım Kınık'a hakkında soruşturma yapıldığı ve elindeki tüm birikiminin savcılık tarafından değerlendirilmek üzere alınması gerektiğini söyledi. Kınık, parayı vermeyi kabul ederek 5 milyon 200 bin TL değerindeki; 57 Cumhuriyet altını, 12 adet 30 gram bilezik ve 3 bin avroyu şüphelilere teslim etti.

Şüphelilerin adrese gelişi ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli S.B., H.E., ve A.B.'yi İstanbul'a kaçmaya çalışırken Kocaeli'de yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen yaklaşık 5 milyon 200 bin TL değerindeki varlığı, Kazım Kınık'a teslim edildi.