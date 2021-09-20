Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar

Adana'da devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı.
Abone ol
Paylaş
İHA 20.09.2021 - 23:01
Adana’da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi’nde devriye gezen motosikletli polisler, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Polisler olayı yara almadan atlatırken, şüpheliler ise yaya olarak kaçtı. Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi.
Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.
Ekipler bölgeyi abluka altına alırken, Özel Harekat timleri de uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşı güvenlik önlemi aldı.
Çevredeki tarla içerisinde arama yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.