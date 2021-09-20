Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar

Adana'da devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı.

İHA 20.09.2021 - 23:01

Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 1
Adana’da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 2
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi’nde devriye gezen motosikletli polisler, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 3
Polisler olayı yara almadan atlatırken, şüpheliler ise yaya olarak kaçtı. Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 4
Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 5
Ekipler bölgeyi abluka altına alırken, Özel Harekat timleri  de uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşı güvenlik önlemi aldı.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 6
Çevredeki tarla içerisinde arama yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 7
Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 8
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 9
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 10
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 11
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 12
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 13
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 14
Polise ateş açtılar, tarlada yakalandılar - 15

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