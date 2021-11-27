Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan Emre C., polislere bıçak çekip kendisini kahvehaneye kapatarak içerideki 9 kişiyi alıkoydu. Kendi boğazına bıçak dayayan zanlı, ikna çalışmaları sonuç vermeyince içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 10:10

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 1

'da bir kişi bıçakla polislere saldırıp,  kaçarken girdiği kahvehanedeki 9 kişiyi alıkoydu.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 2

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Belinde silahlı bir kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 3

Polisi fark eden şüpheli kaçmaya çalışırken silahını düşürdü. Polisle şüpheli arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkarıp polislere saldırmaya kalkışan şüpheli, yakındaki kahvehaneye girip kapıyı kapattı.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 4

İçerideki 9 kişinin dışarı çıkmasına izin vermeyen şüpheli, bıçağı kendi boğazına dayadı. Polislerin telsiz anonsu üzerine adrese takviye ekipleri sevk edildi.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 5

Emre C. olduğu belirlenen şüphelinin bir süre önce hapishaneden çıktığı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Emre C. yaklaşık 2 saat boyunca direndi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri, içeri girip onu etkisiz hale getirdi.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 6

Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen Emre C., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 7
Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 8
Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu - 9

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER