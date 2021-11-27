Polise bıçakla saldırıp, müşterileri alıkoydu

Emre C. olduğu belirlenen şüphelinin bir süre önce hapishaneden çıktığı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Emre C. yaklaşık 2 saat boyunca direndi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri, içeri girip onu etkisiz hale getirdi.