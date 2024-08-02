Polise küfürlü ve taşlı saldırı
Adana'da çocuk parkında oturanların yüksek sesinden rahatsız olanlar polise şikayet etti. Olay yerine sevk edilen polislere şüpheliler, küfür ederek direndi. Bir şüpheli, parktaki bankı yerinden sökmeye çalışırken başka biri ise ise kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. Polisin, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.
Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde çocuk parkında oturan Cumali B. (26) ile arkadaşı Orhan A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi.