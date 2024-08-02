Polise küfürlü ve taşlı saldırı

Adana'da çocuk parkında oturanların yüksek sesinden rahatsız olanlar polise şikayet etti. Olay yerine sevk edilen polislere şüpheliler, küfür ederek direndi. Bir şüpheli, parktaki bankı yerinden sökmeye çalışırken başka biri ise ise kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu. Polisin, havaya uyarı ateşi açıp biber gazı kullanarak gözaltına aldığı 5 şüpheli tutuklandı.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 1

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde çocuk parkında oturan Cumali B. (26) ile arkadaşı Orhan A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 2

Mahallelinin ihbarıyla parka gelen motorize yunus ekibi, şüphelilere kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada polisin yanına gelen Zahir T., ekibe, “Siz kimsiniz, bize kimlik soruyorsunuz” dedi. 

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 3

Durumu fark eden çevredeki tanıdıkları Ramazan M. ile Ekrem T. ise küfrederek, polisin üzerine yürüdü.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 4

Ekip telsizle destek istedikten sonra şüphelilere biber gazıyla müdahale edip, havaya uyarı ateşi açtı.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 5

Şüphelilerden Zahir T., parktaki bankı yerinden sökmeye çalıştı. Ramazan M. ise yerden aldığı kaldırım taşıyla polis ekibine tehditler savurdu.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 6

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de gelmesiyle kalabalık dağıtıldı.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 7

Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Cumali B., Zahir T., Ramazan M ve Ekrem T.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler, sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, polise direnmediklerini öne sürdü.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 8

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 9
Polise küfürlü ve taşlı saldırı - 10
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