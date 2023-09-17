Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı

Trabzon’da iki turist arasındaki tartışmaya polis müdahale etti. O anlarda turistlerin polislere karşı koyduğunu sanan bir kişi, turistlerden birine yumruk atarak hastanelik etti. Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır.” denildi.

Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı - 1

Trabzon’da iki Arap turist arasındaki tartışmada polisler devreye girdi. O esnada turistlerin polise mukavemette bulunduğunu sanan bir kişi, turisti yumrukladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı - 2

Olay, dün saat 22.20 sıralarında Trabzon kent merkezi meydanında meydana geldi. İki Arap turist arasında çıkan sözlü tartışmayı polis ekipleri ayırmaya çalıştı.

Olayı, turistlerin polise karşı koyduğu şeklinde yorumlayan bir kişi turiste yumruk atarak yere düşürdü.

Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı - 3

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde kalabalıktan uzaklaştırılan turistin daha sonra yumrukla yere düşürülmesi görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı - 4

TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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