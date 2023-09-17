Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı

TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”