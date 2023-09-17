Polise mukavemette bulunuyor sandı, turisti yumrukladı
Trabzon’da iki turist arasındaki tartışmaya polis müdahale etti. O anlarda turistlerin polislere karşı koyduğunu sanan bir kişi, turistlerden birine yumruk atarak hastanelik etti. Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Görevli polislerin müdahalesini, ‘turistlerin polise mukavemet ettiği’ şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turisti yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır.” denildi.
Trabzon’da iki Arap turist arasındaki tartışmada polisler devreye girdi. O esnada turistlerin polise mukavemette bulunduğunu sanan bir kişi, turisti yumrukladı.