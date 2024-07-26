Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre gece saatlerinde yüksek sesle eğlenen çiftin evine, ihbar üzerine polis gitti. Polisin gelmesiyle cama çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen kadın, dengesini kaybedip 5’inci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü - 1

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polisin şikayet üzerine gittiği evde cama çıkan kadın, dengesini kaybedip 5’nci kattan düştü.

Olay, 24 Temmuz Çarşamba gecesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki 2145’nci sokakta meydana geldi.

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Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü - 2

İddiaya göre, geç saatlerde evinde yüksek sesle eğlenen ve çevreyi rahatsız eden bir çift ile arkadaşları komşuları ayağa kaldırdı.

Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi.

Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü - 3

Olay yerine gelen polis daire sakinlerini uyarmak istedi ancak evdekiler polise zorluk çıkardı.

O esnada iddiaya göre, aynı evde alkolü fazla kaçıran bir kadın balkondan sarkarken dengesini kaybederek 5’inci kattan iki bina arasına düştü.

Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü - 4

Kadın kurtarılmaya çalışılırken ev sakinlerinden bazılarının ise polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.

5’inci kattan düşen kadın ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü - 5

Polisten kaçmaya çalışan bir kişi ise gözaltına alınırken yabancı uyruklu olduğu ve oturma izninin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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