Polisi görünce cama çıktı, dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre gece saatlerinde yüksek sesle eğlenen çiftin evine, ihbar üzerine polis gitti. Polisin gelmesiyle cama çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen kadın, dengesini kaybedip 5’inci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polisin şikayet üzerine gittiği evde cama çıkan kadın, dengesini kaybedip 5’nci kattan düştü.Olay, 24 Temmuz Çarşamba gecesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki 2145’nci sokakta meydana geldi.