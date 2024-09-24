Polisi öldüren katil zanlısının annesi: Keşke ben ölseydim
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi. Geçti, Yılmaz ailesinin yanına gitmeyi düşündüğünü de ifade edip başsağlığı diledi.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.