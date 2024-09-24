Polisi öldüren katil zanlısının annesi: Keşke ben ölseydim

"26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı." ifadelerini kullanan Geçti, "O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim ve buldurdum. Ben gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.