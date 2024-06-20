Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli abi kardeş kaçtı. Kovalamaca neticesinde abi kaçarken kardeş ise yakalandı. Namaz kılma bahanesi ile camiye giren kardeş, arka kapıdan kaçarken, şahıs tekrardan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı - 1

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi tramvay yolu üzerinde trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli abi, kardeş kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı - 2


Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı.

Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı - 3

Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı.

Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı - 4

Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.

Polisin "Dur" ihtarına uymadı! Namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı - 5

Olaya ilişkin cezai işlem uygulanırken, motosiklet ise bağlandı.

DAHA FAZLA GÖSTER