Polisin hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi

Hacı Hasan Bölüğü Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen F.A. (34), iddiaya göre önceki gün saat 19.00 sıralarında ruhsatsız tabancasıyla çevreye ateş açtı. Olay sırasında mermiler, caddede çocuklarıyla seyir halindeki ve şoförlüğünü bir kadının yaptığı otomobile isabet etti.