Polisin hızlı müdahalesi muhtemel faciayı önledi
Tokat'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu mermiler bir otomobile isabet etti. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayın zanlısı tutuklandı.
Hacı Hasan Bölüğü Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen F.A. (34), iddiaya göre önceki gün saat 19.00 sıralarında ruhsatsız tabancasıyla çevreye ateş açtı. Olay sırasında mermiler, caddede çocuklarıyla seyir halindeki ve şoförlüğünü bir kadının yaptığı otomobile isabet etti.