Polisin kurtardığı köpeği veterinere götüren şoför sahiplendi

Çetinkaya, ''Yaralan köpeği, polis arkadaşla beraber kamyonete yükleyip, veterinere götürdük. Veteriner ağzında kanama olan köpeğe müdahale etti ve iğne yaptı. Daha sonra kırığı olup olmadığı için röntgen çekildi. Veteriner, köpekte bir kırık-çıkık olmadığını söyledi. Polis arkadaşlar, bana köpeği ne yapacağımı sordu. 'Barınağa mı teslim edeceğiz?' dedi. Ben de polislere, evime götürüp bu köpeğe sahipleneceğimi söyledim. Polis arkadaşlar tekrar görev yerlerine döndüler ben de köpeği evime getirdim"