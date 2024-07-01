Polisin peşinden ayrılmadı, dakikalarca dil döktü! “Alkol var ağabey kusura bakma”

Kendisine ceza yazan polisi takip eden sürücü, dakikalarca dil döküp, “Her şeyi yapın aracı bağlamayın, hepimiz insanız” diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Polisin sabır sınavı kameraya yansırken, sürücünün kullandığı araç trafikten men edildi. Öte yandan, alkollü araç sürmekten, ehliyetine el konulan sürücüye 6 bin lira da idari ceza kesildi.