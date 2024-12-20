Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü
Ünlü mimar Turgut Toydemir, İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken trafikte tartıştığı polis memuru tarafından vurularak hayatını kaybetti. Görevde olmayan polis, ifadesinde "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan polis tutuklandı.
Beykoz Kavacık Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında izin gününde olan polis memuru S.Ç. ile mimar Turgut Toydemir arasında trafikte tartışma çıktı.