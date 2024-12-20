Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Ünlü mimar 1938 yılında İstanbul’da doğdu.

Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul​ Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu.

Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı.