Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü

Ünlü mimar Turgut Toydemir, İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken trafikte tartıştığı polis memuru tarafından vurularak hayatını kaybetti. Görevde olmayan polis, ifadesinde "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan polis tutuklandı.

Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü - 1

Beykoz Kavacık Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında izin gününde olan polis memuru S.Ç. ile mimar Turgut Toydemir arasında trafikte tartışma çıktı.

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Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü - 2

O sırada görevde olmayan polis memuru, Toydemir'i durdurmak istedi ancak 86 yaşındaki mimar aracını durdurmadı.

Bunun üzerine S.Ç. silahıyla araca ateş açtı.

Kurşunlardan biri Turgut Toydemir'e isabet etti.

Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü - 3

HAYATINI KAYBETTİ

Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü - 4

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilen S.Ç'nin savcılıkta ifadesi alındı.

S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polisin vurduğu ünlü mimar Turgut Toydemir öldü - 5

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Ünlü mimar 1938 yılında İstanbul’da doğdu.

Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul​ Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu.

Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı.

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