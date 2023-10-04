Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi

Kadın, kendisine kimlik soran polislerden kendi kimliklerini göstermesini istedi. Bunun üzerine polisler kimliklerini gösterdi ancak kadın, "Bu kez bayan polis baksın. Dini olarak böyle bir şey benim hakkım bana saygı göstermek zorundasınız. Dini kurallara uymak zorundasınız. Dinimi yaşamak benim hakkım benim kimliğimi hanım polis görsün. Üzerinde saçı açık olan fotoğrafımı görmenizi istemiyorum. Eliniz çarptı, bana dokunmayın lütfen. Hassasiyet gösterin. Göreviniz olabilir ama bu şekilde bana yardımcı olmanız lazım." diye konuştu.