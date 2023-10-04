Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi
Erzurum'da gittiği misafirhanedeki görevliye saçı kapalı fotoğrafını yapıştırdığı kimliğini gösteren kadın, ihbar üzerine gelen erkek polislere "mahrem" diyerek kimliğini göstermedi. Kadının talebi üzerine bölgeye kadın polisler getirildi. Eşyaları incelenen kadın, polis merkezine götürüldü.
Yakutiye ilçesindeki Gar Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye giden D.A., görevliye başı açık fotoğrafının üzerine başı kapalı bir fotoğrafı yapıştırılmış kimliğini gösterdi.