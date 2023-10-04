Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi

Erzurum'da gittiği misafirhanedeki görevliye saçı kapalı fotoğrafını yapıştırdığı kimliğini gösteren kadın, ihbar üzerine gelen erkek polislere "mahrem" diyerek kimliğini göstermedi. Kadının talebi üzerine bölgeye kadın polisler getirildi. Eşyaları incelenen kadın, polis merkezine götürüldü.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 1

Yakutiye ilçesindeki Gar Müdürlüğü'ne ait misafirhaneye giden D.A., görevliye başı açık fotoğrafının üzerine başı kapalı bir fotoğrafı yapıştırılmış kimliğini gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 2

Görevlinin bu kimliği kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine yüzünde maske ve başında siyah bir örtü bulunan kadın öfkelenerek misafirhaneden ayrıldı.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 3

Durumundan şüphelenen görevli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarı kısa sürede değerlendiren terör ve asayiş ekipleri harekete geçti.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 4

Kadın, kendisine kimlik soran polislerden kendi kimliklerini göstermesini istedi. Bunun üzerine polisler kimliklerini gösterdi ancak kadın, "Bu kez bayan polis baksın. Dini olarak böyle bir şey benim hakkım bana saygı göstermek zorundasınız. Dini kurallara uymak zorundasınız. Dinimi yaşamak benim hakkım benim kimliğimi hanım polis görsün. Üzerinde saçı açık olan fotoğrafımı görmenizi istemiyorum. Eliniz çarptı, bana dokunmayın lütfen. Hassasiyet gösterin. Göreviniz olabilir ama bu şekilde bana yardımcı olmanız lazım." diye konuştu.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 5

Yaşanan bu tartışmaların ardından olay yerine gelen iki kadın polis memuru A.D.'nin kimliğini kontrol ettikten sonra, yanındaki poşetlerini de alarak ayrıntılı inceleme için Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 6

Genç kadının yapılan GBT sorgulamasında herhangi olumsuzluk çıkmadı.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 7

D.A. resmi evrakta sahtecilikten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 8
Polisler ile "mahrem" tartışması | Açık saçlı kimliğini göstermedi - 9
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