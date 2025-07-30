Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan

Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci temini, 2025 YKS puanı ile yapılıyor. Polislik hayali kuran adaylar, YKS'nin TYT bölümünden yeterli puanı aldıktan sonra Polis Akademisi üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. 2024 yılında PMYO başvuruları 23 Temmuz'da başlamıştı. 2 yıllık ön lisans eğitimi sunan PMYO için başvuru süreci bekleniyor. Peki, PMYO başvuruları nasıl yapılır?

Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan - 1

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Polis Meslek Yüksekokulları her sene belirli kontenjanlarda kadın ve erkek olmak üzere YKS üniversite taban puanı ile öğrenci alıyor. 2025 PMYO başvuru tarihini bekleyen gençler ise polislik taban puanı ve kontenjanına dair ayrıntıları da sorguluyor. İşte, 2025 PMYO başvuru tarihine dair detaylar...

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Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan - 2

2025 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 yıllık ön lisans eğitimi veren Polis Meslek Yüksekokulları için başvurular YKS kılavuzunun yayımlanması ardından Polis Akademisi tarafından duyurulacak. 2025 YKS kılavuzu 30 Temmuz'da ilan edilecek.

2024 yılında YKS kılavuzu ve kontenjanları 22 Temmuz'da yayımlanmış PMYO başvuruları da 23 - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılmıştı.

Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan - 3

PMYO KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

Polis Meslek Yüksekokulları taban puanları ve kontenjanları başvuru duyurusuyla beraber açıklanacak.

2024 yılında 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınmıştı. Geçtiğimiz sene PMYO taban puanı TYT 250 ham puan şeklindeydi. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan olması gerekiyordu.

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