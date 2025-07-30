Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan
Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci temini, 2025 YKS puanı ile yapılıyor. Polislik hayali kuran adaylar, YKS'nin TYT bölümünden yeterli puanı aldıktan sonra Polis Akademisi üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. 2024 yılında PMYO başvuruları 23 Temmuz'da başlamıştı. 2 yıllık ön lisans eğitimi sunan PMYO için başvuru süreci bekleniyor. Peki, PMYO başvuruları nasıl yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Polis Meslek Yüksekokulları her sene belirli kontenjanlarda kadın ve erkek olmak üzere YKS üniversite taban puanı ile öğrenci alıyor. 2025 PMYO başvuru tarihini bekleyen gençler ise polislik taban puanı ve kontenjanına dair ayrıntıları da sorguluyor. İşte, 2025 PMYO başvuru tarihine dair detaylar...