Polislik başvuru tarihleri 2025: PMYO başvuruları ne zaman, şartlar neler? PMYO taban puanı ve kontenjan

PMYO KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

Polis Meslek Yüksekokulları taban puanları ve kontenjanları başvuru duyurusuyla beraber açıklanacak.



2024 yılında 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınmıştı. Geçtiğimiz sene PMYO taban puanı TYT 250 ham puan şeklindeydi. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan olması gerekiyordu.