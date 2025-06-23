Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimi için öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına ihtiyacı bulunuyor. İki yıllık ön lisans eğitiminde sadece TYT puanı yeterlidir. Öğrenciler, PMYO tarafından talep edilen baraj puanına sahip olduktan sonra belirtilen başvuru tarihlerinde www.pa.edu.tr adresinden işlemlerini yapacak. Polislik mesleğine ilgi duyan gençler, 2025 PMYO baraj puanını ve kontenjanlarını araştırıyor. PMYO için TYT'den kaç net yapmak gerekir?
PMYO baraj puanı ve kontenjanları, 2025 YKS ardından öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz sene 250 baraj puanına sahip olan öğrencilerin Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları kabul ediliyordu. Kadın ve erkek toplam 2 bin 500 öğrenci temini gerçekleşmişti. Gözler 2025 PMYO sürecinde. PMYO kontenjanları ve taban puanı ne zaman belli olur?