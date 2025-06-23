Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?

PMYO baraj puanı ve kontenjanları, 2025 YKS ardından öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz sene 250 baraj puanına sahip olan öğrencilerin Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları kabul ediliyordu. Kadın ve erkek toplam 2 bin 500 öğrenci temini gerçekleşmişti. Gözler 2025 PMYO sürecinde. PMYO kontenjanları ve taban puanı ne zaman belli olur?