Polis merkezi önündeki cinayette “Anucurlar”ın firari liderine müebbet

“HABERİM YOK, BEN KARAKOLDAYDIM”

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla savunmasını yapan sanık Sinan Anucur, “Bana arkadan çarptılar ancak burada bir mağdur varsa o da benim. Havaya ateş ettim. Bir mahalle insan geldi, silahı da rızam ile teslim ettim. Sonrasında karakola götürüldüm. Sonrasından haberim yoktur, karakoldaydım. Benim ailem vardır, işim vardır, tahliyemi talep ederim. Üzerimde telefon da yoktu, kime nasıl haber verebilirim. Bu dünyada olup olmadıklarından bile haberim yoktur.” dedi.

Öldürülen kadının oğlu Yusuf Cindi ise trafikte sanık Anucur ile arasındaki kavgayı anlatarak, şunları söyledi:

“Sinan arabasından indi bana yumruk attı. Sonra gitti, iki dakika sonra elinde silahla geri geldi. Bana orada ateş etmeye başladı. Ateş eden şahıs Sinan’dır, ben vurulmadım kaçtım. Trafik polisi geldi, elindeki silahı aldı. Polisin yanındayken bir sürü adam geldi, 50 kişi vardı. Bana saldırmaya başladı, kimin saldırdığını bilmiyorum. Bana vurdular polis beni kurtardı. Bir kişi de bıçak vardı, sallamadan polis geldi kurtardı. Elinde bıçak olan ‘Öldürün’ diyordu. Karakola girdik, bu esnada Sinan bana ‘Seni öldüreceğim, bitireceğim’ diyordu. İfade verirken camdan, filmli bir arabanın geldiğini gördüm. Arabanın camı açıktı, o camdan da elinde silahlı kişiyi gördüm. Araç karakol yanındaki bankanın karşısındaydı. Ben de polise söyledim, beni karakolda bir odaya attılar. Diğerlerini bahçeye bıraktılar. Bu arada ben içerdeyken annem, babam geldi. Beni gördüler dışarı çıktılar. Annem karakolun köşesine doğru gitti, benim annem olduğunu anladılar. Sinan ve adamları karakolun girişindeki masada çay içiyorlardı. Annemin benim yanıma girdiğini gördüler, ben annemin vurulma anını görmedim. Sadece 3-4 el silah sesi duydum, şikayetçiyim.”