Polis merkezi önündeki cinayette “Anucurlar”ın firari liderine müebbet
İstanbul Kağıthane’de 2021 yılında polis merkezinin önünde işlenen cinayete ilişkin görülen davada “Anucurlar” suç örgütünün firari lideri Sinan Anucur’un da aralarında bulunduğu davada karar belli oldu. Azmettirici olarak yargılanırken 15 ay sonra tahliye edilen Sinan Anucur'a müebbet ve 11 yıl hapis cezası çarptıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
Kağıthane’de 2021 yılında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin Anucurlar sur örgütünün firari lideri Sinan Anucur’un da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar belli oldu.
Olay, Çağlayan Polis Merkezi ile Çağlayan Adalet Sarayı arasında kalan boş alanda 23 Haziran 2021 tarihinde yaşandı. Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Yusuf Cindi’nin kullandığı otomobil, önünde ilerleyen “Anucurlar” silahlı suç örgütü lideri olarak bilinen Sinan Anucur’un aracına hafifçe çarptı.
Kaza sonrası ikili arasında tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüştü. Anucur yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Olay yerine gelen trafik polisi tarafları ayırırken, Anucur’un yakınları olay yerinde Yusuf Cindi’ye saldirdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi’ne götürüldü.