Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı

Konya’da 70 bin liralık hırsızlık şüphelisini, pembe cüzdanı yakalattı.

Olay, 2 Mayıs günü Selçuklu’daki bir apartmanda meydana geldi. Ev sahibi D.K, işlerini halletmek için evden çıktı. D.K, daha sonra evine döndüğünde kapısının açık olduğunu gördü.

İçeri giren D.K. kontrol ettiğinde 70 bin TL değerindeki 22 ayar altın kolyesinin yerinde olmadığını fark etti. D.K, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dil düşürme yöntemiyle kapının açıldığını saptadı. Ardından binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık şekilde kıyafet giyen bir kadın olduğunu belirledi. Ardından sokaktaki iş yerlerine ait gittiği güzergahı saptadı.