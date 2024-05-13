Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı

Konya’da bir evden 70 bin lira değerinde kolye çalındı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hırsızlık şüphelisinin bir minibüste üzerinde çizgi film karakteri Hayalet Casper olan cüzdanla ödeme yaptığını belirledi. Kadının minibüsten indiği mahallede 5 gün boyunca şüphelendikleri kişileri durdurup kimlik kontrolü yapan polis, durdurduğu Raziye Y’nin, aynı cüzdandan kimliğini çıkarttığını fark etti. Hırsızlıktan 16 kaydı olan Raziye Y, şüphe üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Raziye Y, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı - 1

Konya’da 70 bin liralık hırsızlık şüphelisini, pembe cüzdanı yakalattı.

Olay, 2 Mayıs günü Selçuklu’daki bir apartmanda meydana geldi. Ev sahibi D.K, işlerini halletmek için evden çıktı. D.K, daha sonra evine döndüğünde kapısının açık olduğunu gördü.

İçeri giren D.K. kontrol ettiğinde 70 bin TL değerindeki 22 ayar altın kolyesinin yerinde olmadığını fark etti. D.K, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dil düşürme yöntemiyle kapının açıldığını saptadı. Ardından binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık şekilde kıyafet giyen bir kadın olduğunu belirledi. Ardından sokaktaki iş yerlerine ait gittiği güzergahı saptadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı - 2

Eşkal üzerinden iz süren polis, kadının minibüse bindiği belirledi. O minibüsün plakasından, araç içindeki kamerayı izledi. Şüpheli kadının, üzerinde çizgi film karakteri Hayalet Casper ve “Zengin değilim ama bende çok mal gördüm.” yazılı pembe renkli bir cüzdanı çıkartıp para ödediğini tespit etti.

Kadının kent merkezinde Adalhan Kavşağı’nda inip, bu kez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi hattı minibüsüne bindiği anlaşıldı.

Bu minibüsünün araç içi kamerasından hangi durakta indiği belirlendi.

Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı - 3

KİMLİĞİNİ ÇIKARINCA YAKALANDI

Polis, hırsızlığın olduğu noktadan yaklaşık 30 kilometrelik güzergahtaki kamera görüntüleri sayesinde kadının indiği durağı belirledikten sonra 5 gün boyunca o bölgede şüpheli gördüğü kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı.

Polis, şüphe üzerine bir kadını durdurup kimliğini istedi. Adının Raziye Y. olduğu belirlenen kadının kimliğini çıkarttığı cüzdan, şüpheli kadının taşıdığı cüzdanla aynı olduğunu anlaşıldı.

Raziye Y’nin yapılan kontrollerinde hırsızlıktan 16 suçtan kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı - 4

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Raziye Y, yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raziye Y, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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