Polis pembe renkli cüzdandan iz sürdü, hırsızlık şüphelisi kimliğini çıkarınca yakalandı
Konya’da bir evden 70 bin lira değerinde kolye çalındı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hırsızlık şüphelisinin bir minibüste üzerinde çizgi film karakteri Hayalet Casper olan cüzdanla ödeme yaptığını belirledi. Kadının minibüsten indiği mahallede 5 gün boyunca şüphelendikleri kişileri durdurup kimlik kontrolü yapan polis, durdurduğu Raziye Y’nin, aynı cüzdandan kimliğini çıkarttığını fark etti. Hırsızlıktan 16 kaydı olan Raziye Y, şüphe üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Raziye Y, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Konya’da 70 bin liralık hırsızlık şüphelisini, pembe cüzdanı yakalattı.
Olay, 2 Mayıs günü Selçuklu’daki bir apartmanda meydana geldi. Ev sahibi D.K, işlerini halletmek için evden çıktı. D.K, daha sonra evine döndüğünde kapısının açık olduğunu gördü.
İçeri giren D.K. kontrol ettiğinde 70 bin TL değerindeki 22 ayar altın kolyesinin yerinde olmadığını fark etti. D.K, durumu polise bildirdi.Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dil düşürme yöntemiyle kapının açıldığını saptadı. Ardından binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık şekilde kıyafet giyen bir kadın olduğunu belirledi. Ardından sokaktaki iş yerlerine ait gittiği güzergahı saptadı.