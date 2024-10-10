Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçlardaki sürücüler çıkarıldı. Yaralanan TIR sürücüsü V.T. ile 35 YEV 47 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.