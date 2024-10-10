Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var
İzmir'de demir yüklü TIR'ın sürücüsü, tonaj aşımından ceza kesildikten sonra aracın otoparka çekileceğini duyunca olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan sürücü, otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesinde TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki 15 PE 360 plakalı demir yüklü TIR, Buca'da çevre yolunun Batı çıkışında polis ekiplerince durduruldu.