Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var

İzmir'de demir yüklü TIR'ın sürücüsü, tonaj aşımından ceza kesildikten sonra aracın otoparka çekileceğini duyunca olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan sürücü, otomobillerin üzerine devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var - 1

İzmir'in Buca ilçesinde TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki 15 PE 360 plakalı demir yüklü TIR, Buca'da çevre yolunun Batı çıkışında polis ekiplerince durduruldu.

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Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var - 2

Yapılan kontrolde tonaj aşımı belirlenmesi üzerine sürücüye para cezası uygulandı. Polisin aracın otoparka çekileceğini söylemesi üzerine V.T. TIR'la kaçmaya çalıştı. Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan TIR, otomobillerin üzerine devrildi.

Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var - 3

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçlardaki sürücüler çıkarıldı. Yaralanan TIR sürücüsü V.T. ile 35 YEV 47 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten kaçan TIR şoförü, ortalığı birbirine kattı: 2 aracı ezdi, yaralılar var - 4

Bir hafif ticari araçta da hasara neden olan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde demir yüklü TIR'ın kaldırıma çıkarak araçların üzerine devrilme anı yer alıyor.

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