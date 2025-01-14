Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklu, evlerinin penceresinden atladı. Atlayan kişilerden 19 yaşındaki bir genç, demir korkuluklara saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 1

İstanbul'da polisten kaçarak yaşadıkları daireye giren şüphelilerden bazıları, ekiplerinde binaya girdiğini görünce camdan atladı. 1'inci kattan atlayan şüphelilerden A.Z.Y. (19), bahçe kapısının demir korkuluklarının vücuduna saplanması üzerine yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 2

Olay dün saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 3

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen bir grup caddede yürüdükleri sırada devriye gezen polis ekiplerini görerek kaçmaya başladı.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 4

Yaşadıkları binaya giren şüphelilerden bazıları polislerin de binaya girdiğini görerek 1'inci kattaki daireden aşağı atladı. 

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 5

Arkadaşları gibi pencereden atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y. bina girişindeki kapının üstüne düşünce demir korkuluk vücuduna saplandı.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 6

Bir süre daha yaralı olarak kaçmaya çalışan A.Z.Y. yere yığılırken olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan A.Z.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 7

Polis olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken kaçan 3 kişiyi yakalamak için de çalışma başlattı.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 8

Hayatını kaybeden A.Z.Y.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 9

A.Z.Y.'nin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yığıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü - 10
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