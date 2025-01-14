Polisten kaçarken canından oldu: Demir korkuluklara düştü
İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklu, evlerinin penceresinden atladı. Atlayan kişilerden 19 yaşındaki bir genç, demir korkuluklara saplanması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'da polisten kaçarak yaşadıkları daireye giren şüphelilerden bazıları, ekiplerinde binaya girdiğini görünce camdan atladı. 1'inci kattan atlayan şüphelilerden A.Z.Y. (19), bahçe kapısının demir korkuluklarının vücuduna saplanması üzerine yaşamını yitirdi.