Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı
İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi, 25 katlı rezidansın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, balkonda gördüğü kişiyi içeri almadı. Tehlikeye aldırmadan birkaç kat daha inen adam yakalanarak sınır dışı edildi. Balkonunda gördüğü kişiyi görüntüleyen Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlendi.
Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki bulunan 25 katlı rezidansta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'nci katın balkonuna indi.