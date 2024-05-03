Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı

İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi, 25 katlı rezidansın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, balkonda gördüğü kişiyi içeri almadı. Tehlikeye aldırmadan birkaç kat daha inen adam yakalanarak sınır dışı edildi. Balkonunda gördüğü kişiyi görüntüleyen Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlendi.

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 1

Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki bulunan 25 katlı rezidansta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'nci katın balkonuna indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 2

Balkonunda yabancı uyruklu bir kişiyi gören Türkmenistanlı kadın, cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydederken kapıyı açmadı. 

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 3

Balkondaki adam alt katların balkonlarına inerek kaçışını sürdü.

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 4

Ancak polis, yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 5

Balkondan balkona atlayan kaçak sınır dışı edilirken o anları kaydeden Türkmenistanlı kadının da oturum izni olmadığı belirlendi.

Polisten kaçarken ölümle dans: 25 katlı rezidansta balkondan balkona atladı - 6

Kadının da sınır dışı edildiği kaydedildi.

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