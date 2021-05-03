Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı

Yaklaşık 100 metre yükseklikte kurtarılmayı bekleyen kişi, ekiplerce halatla kayalıktan indirildi.

Anadolu Ajansı 03.05.2021 - 20:49 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 20:51

Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 1
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 2
İddiaya göre, Maksem Mahallesi'nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden S.Ç (23), serinlemek için bir süre suya girdi.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 3
Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç, Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uymadığı için güvenlik güçlerine gözükmeden dağa doğru kaçtı.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 4
Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç, burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 5
Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 6
Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 7
Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 8
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 9
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 10
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 11
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 12
Polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - 13

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