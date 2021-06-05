'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta polisten kadına dayak iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu personel hakkında kovuşturmanın devam ettiği bildirildi.

DHA 05.06.2021 - 10:37 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 11:45

'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 1

İstanbul Esenyurt'ta bir kadının polis tarafından dövüldüğü iddialarıyla ilgili İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 2

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.12.2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında 'Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir' yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir." 

'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 3

Esenyurt'ta 20 Aralık 2020'de bir site içinde dolaşan kadının, polis tarafından darp edilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. 

'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 4
İddiaya göre, Gökçe Yaşar (32) kendisine kimlik soran polise, kimliğinin yanında olmadığını site içinde evi bulunan arkadaşına giderlerse kimliğini alabileceğini söyledi.
'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 5

Ancak Yaşar, araçtan inerek kendisine hakaret ettiğini belirttiği polis memuruyla tartışınca darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu. 

'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 6
Yaşar, dakikalarca yerde darp edildiğini ifade etti.
'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 7
'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 8
'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 9
'Polisten kadına dayak' iddiasına ilişkin açıklama - 10

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