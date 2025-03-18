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Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog, duygusal anlara yürekli sızlattı. Polisin motosiklet sürücüsüne "Ben evlat acısı yaşadım depremde. Ailene evlat acısı yaşatma" dediği anlar gündem oldu.

Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım - 1

Geçen günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu.

Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım - 2

"AİLENE EVLAT ACISI YAŞATMA"

Videoda Erkan Kordon'u durduran polis memuru, "Nasılsın kardeşim" dedikten sonra evrakını alıp bir süre sonra ikilinin muhabbet ettiği görüldü.

Polis memurunun sürücüyü motosiklet konusunda uyarıp "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" sözleri yürekleri yaktı.

Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım - 3

Kordon, ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun gerek davranışları gerekse de öğütleri ise herkes tarafından takdir topladı.

Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım - 4

"GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin de durumdan etkilendiğini ifade eden Avsallar 100. Yıl Ortaokulunda görevli Erkan Kordon, "Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda 'Ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim." dedi.

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