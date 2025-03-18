Polisten motosikletli öğretmene: Ailene evlat acısı yaşatma ben yaşadım
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen diyalog, duygusal anlara yürekli sızlattı. Polisin motosiklet sürücüsüne "Ben evlat acısı yaşadım depremde. Ailene evlat acısı yaşatma" dediği anlar gündem oldu.
Geçen günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin uygulama noktasında aralarında geçen diyalog gündem oldu.
Alanya'dan Konaklı'ya gitmek için yola çıkan ve dönüş yolunda trafik uygulama noktasında kontrol için durdurulan Erkan Kordon, yaşadığı anları kendi sosyal medyasında paylaştı.