Polonya'dan İstanbul'a uzanan husumet: "Sizi suç çetelerine havale ettik"

"SİZİ SUÇ ÇETELERİNE HAVALE ETTİK"

Taraflar Polonya’da görüşme yaptı ancak Mustafa A., karşı taraftan hiçbir şey alamadı. Bunun üzerine Mustafa A., iki kardeşi "Sizi suç çetelerine havale ettik, 2 milyon dolar vereceksiniz." diyerek tehdit etti. Yaşananların ardından Türkiye’ye dönen Şehmus T. ve Gökhan T.’nin ilk olarak Bayrampaşa’daki tekstil dükkanı kurşunlandı. Kiralık araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüpheli, GPS sinyalinden yeri belirlenerek yakalanıp tutuklandı.