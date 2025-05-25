Polonya'dan İstanbul'a uzanan husumet: "Sizi suç çetelerine havale ettik"
Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeşin bir dönem ticaret ortaklığı yaptıkları kişi, hisselerini geri alamayınca tetikçi tutup kardeşlerin Beyoğlu ve Bayrampaşa'daki iş yerlerini kurşunlattı.
Polonya'da tekstil firması sahibi iki kardeş Şehmus T. (39) ve Gökhan T. ile Mustafa A. ortak oldu. İddiaya göre ortak iş yaparken anlaşmazlık yaşayan taraflar ortalıktan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen iki kardeş, Mustafa A.'nın hisselerini mahkeme yoluyla aldı. Mustafa A., hisseleri kaybedince eski ortakları Şehmus T. ve Gökhan T.’den para istedi. İstediği parayı alamayınca da karşı tarafı görüşmek için Polonya’ya çağırdı.