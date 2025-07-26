POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar için büyük fırsat olan bu sınavın başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Güvenlik güçlerine katılma hayali kuran gençler, 33. Dönem POMEM başvurularını kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman? - 1

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, emniyet teşkilatına katılma şansını yakalayacakları bu sınav için başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla araştırıyor.

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POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman? - 2

POEMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

32. dönem POMEM alımları 14 Temmuz 2025 tarihinde sonuçlandı ve ön başvurular, 21 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştı. Bir önceki 31. dönem başvuruları ise 4 Nisan'da başlamıştı. 33. dönem POMEM sürecinin de Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman? - 3

BAŞVURU SÜRECİ

Dönem POMEM başvurusunda bulunmak isteyen adayların T.C. vatandaşı olması, belirlenen yaş aralığında bulunması, eğitim şartlarını taşıması ve sağlık ile fiziki yeterlilik kriterlerini sağlaması gerekiyor. Ayrıca adaylar, başvuru esnasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmalı ve başvuru formunu dikkatlice doldurmalıdır.

POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman? - 4

SINAV VE DEĞERLENDİRME

Başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından geçecek. Başarı gösterenler POMEM’e kabul edilerek polis meslek eğitimine başlayacak.

POMEM 33. Dönem başvuru tarihleri ve şartları hakkında tüm gelişmeler ve detaylar için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

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