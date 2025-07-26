POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar için büyük fırsat olan bu sınavın başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Güvenlik güçlerine katılma hayali kuran gençler, 33. Dönem POMEM başvurularını kaçırmamak için hazırlıklarını tamamlamaya başladı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. Dönem polislik sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, emniyet teşkilatına katılma şansını yakalayacakları bu sınav için başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla araştırıyor.