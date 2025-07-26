POMEM başvurularında son durum: 33.Dönem Polislik Sınavı başvuruları ne zaman?

SINAV VE DEĞERLENDİRME

Başvurusu kabul edilen adaylar, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından geçecek. Başarı gösterenler POMEM’e kabul edilerek polis meslek eğitimine başlayacak.



POMEM 33. Dönem başvuru tarihleri ve şartları hakkında tüm gelişmeler ve detaylar için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.