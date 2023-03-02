POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 29. dönem POMEM sonuçlarında

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, gözler sonuçlar için Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.



Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.