POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 32. dönem POMEM sonuçlarında son durum
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 12 bin polis adayı alımında süreç devam ediyor. POMEM'e, lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alınacak. Sınavlarda başarılı olarak polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru atamaları yapılacak. Peki, POMEM mülakat ve parkur sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM polis alımında başvuruların ardından süreç sözlü sınav ve ön sağlık kontrolüne geldi. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecek. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde gerçekleşecek.