POMEM sonuçları 2025: POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler 32. dönem polis alımında
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığına alımı yapılacak olan 12 bin polis alımı için mülakat süreci merak ediliyor. Yazılı sınavdan başarılı not alan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. 32. dönem POMEM mülakatlarının ardından ise polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2025 POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin polis alımı için süreç devam ediyor. Polis alımı için POMEM sınavlarına katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2025 POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?