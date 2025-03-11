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POMEM sonuçları 2025: POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler 32. dönem polis alımında

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığına alımı yapılacak olan 12 bin polis alımı için mülakat süreci merak ediliyor. Yazılı sınavdan başarılı not alan adaylar sözlü mülakatlara katılım sağlayacak. 32. dönem POMEM mülakatlarının ardından ise polis olmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Peki, POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

POMEM sonuçları 2025: POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler 32. dönem polis alımında - 1

2025 POMEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Lisans mezunu 8 bin 160 erkek ile 1440 kadın ve ön lisans mezunu 2 bin 40 erkek ile 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin polis alımı için süreç devam ediyor. Polis alımı için POMEM sınavlarına katılım sağlayan adaylar ise gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Peki, 2025 POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

POMEM sonuçları 2025: POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler 32. dönem polis alımında - 2

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. dönem POMEM sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasına çevrildi.

POMEM sınav sonuçları için tarih henüz belli olmadı.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

POMEM sonuçları 2025: POMEM mülakat ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler 32. dönem polis alımında - 3

POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir.

Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Özgüveni,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

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