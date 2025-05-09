POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımlarında süreç devam ediyor. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından toplamda 12 bin kadın ve erkek öğrenci temini gerçekleştiriliyor. Adayların parkur sınav aşaması 20 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu. Peki, 32. dönem POMEM mülakatları ne zaman?

POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 1

POMEM alımlarında son durum adayların gündeminde. Ön başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihinde alınan 32. dönem POMEM alımlarında sıra sözlü sınavlarda. Başvurular ardından parkur sınavı aşamasına lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday katılma hakkı kazanmıştı. POMEM sonuçları açıklandı mı?

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POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 2

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.

32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılıyor.

POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 3

31. DÖNEM POMEM ALIMLARI

Önceki dönem POMEM alımları için ön başvurular 04 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı. Parkur sınav yerleri de 29 Nisan'da duyurulmuş ve mülakatlara dair detaylar da 26 Haziran 2024'te adayların erişimine açılmıştı.

POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman? - 4
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