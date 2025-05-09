POMEM sözlü mülakat tarihi: 32. dönem POMEM parkur sonuçları açıklandı mı, mülakat sınavı ne zaman?
Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımlarında süreç devam ediyor. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından toplamda 12 bin kadın ve erkek öğrenci temini gerçekleştiriliyor. Adayların parkur sınav aşaması 20 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuştu. Peki, 32. dönem POMEM mülakatları ne zaman?
POMEM alımlarında son durum adayların gündeminde. Ön başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihinde alınan 32. dönem POMEM alımlarında sıra sözlü sınavlarda. Başvurular ardından parkur sınavı aşamasına lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday katılma hakkı kazanmıştı. POMEM sonuçları açıklandı mı?