POMEM yedek sonuçları: Polis Akademisi 33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı her yıl belirli oranlarda POMEM'lere öğrenci alımı yapıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için adayların lisans veya ön lisans mezunu ile KPSS puanı olması gerekiyor. Son olarak 32. dönem POMEM kapsamında 12 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Yedek planlamaları da tamamlandı. 32. dönem POMEM 4. yedek alımlarla süreç son buldu. Gözler 33. dönem POMEM tarihlerinde...

POMEM öğrenci adayları, Polis Akademisi'nin talep ettiği vücut kitle endeksini karşılıyor olmalı. 32. dönemde ön lisans için en az 65, lisans mezunlarından da 60 taban puana sahip olmaları bekleniyordu. 6 aylık eğitimler ardından polis mesleğine başlayan adaylar; fiziki yeterlilik, sözlü sınav, sağlık kontrolü aşamalarından geçiyor. 32. dönemi kaçıranlar, ''33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

32. DÖNEM YEDEK ALIMLAR TAMAMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafıdan 32. dönemde POMEM'lere ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere kadın-erkek toplam 12 bin öğrenci alımı yapıldı.

Yedek listede olanlar için ilk yedek planlaması 11 Eylül'de yapılmıştı. İkinci yedekler 18 Eylül'de, üçüncü yedekler 2 Ekim'de, dördüncü ve son yedekler de 8 Ekim'de alındı. Böylece 32. dönem POMEM süreci tamamlandı. Yedek sonuçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçen dönem polis olma fırsatını kaçıran adaylar, 33. döneme odaklandı. Yeni dönem başvuruları 32. dönemde olduğu gibi kasım ayı gibi başlaması bekleniyor.

32. POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar 11 Aralık'ta ilan edildi. Sınav girş bilgileri ise 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Sınav sonuçları 14 Temmuz 2025 günü Polis Akdemisi sayfasından paylaşıldı.

