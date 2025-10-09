POMEM yedek sonuçları: Polis Akademisi 33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?

32. DÖNEM YEDEK ALIMLAR TAMAMLANDI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafıdan 32. dönemde POMEM'lere ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere kadın-erkek toplam 12 bin öğrenci alımı yapıldı.



Yedek listede olanlar için ilk yedek planlaması 11 Eylül'de yapılmıştı. İkinci yedekler 18 Eylül'de, üçüncü yedekler 2 Ekim'de, dördüncü ve son yedekler de 8 Ekim'de alındı. Böylece 32. dönem POMEM süreci tamamlandı. Yedek sonuçları e-devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor.