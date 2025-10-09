POMEM yedek sonuçları: Polis Akademisi 33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı her yıl belirli oranlarda POMEM'lere öğrenci alımı yapıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için adayların lisans veya ön lisans mezunu ile KPSS puanı olması gerekiyor. Son olarak 32. dönem POMEM kapsamında 12 bin öğrenci alımı yapılmıştı. Yedek planlamaları da tamamlandı. 32. dönem POMEM 4. yedek alımlarla süreç son buldu. Gözler 33. dönem POMEM tarihlerinde...
POMEM öğrenci adayları, Polis Akademisi'nin talep ettiği vücut kitle endeksini karşılıyor olmalı. 32. dönemde ön lisans için en az 65, lisans mezunlarından da 60 taban puana sahip olmaları bekleniyordu. 6 aylık eğitimler ardından polis mesleğine başlayan adaylar; fiziki yeterlilik, sözlü sınav, sağlık kontrolü aşamalarından geçiyor. 32. dönemi kaçıranlar, ''33. dönem POMEM başvuruları ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.