Pompalı tüfekle ateş etti: Kendini "sarhoştum" diye savundu
Erzurum'da bir şüpheli, apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken şüpheli, kendisini "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim." diyerek savundu.
Oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A., arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak’a geldi.
Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti.