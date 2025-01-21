Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

İstanbul Maltepe'de bir galeride pompalı tüfekle poz veren 15 yaşındaki M.A.Y., yanındaki arkadaşı Berat Işık'ı vurdu. Vurulan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü - 1

İstanbul'da bir kişi, fotoğraf çekilmek için eline aldığı tüfek patlayınca arkadaşını öldürdü.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. (15) isimli çocuk, tüfeği eline aldı.

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Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü - 2

Berat Işık

Çocuk poz verdiği sırada tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık (16) vuruldu.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü - 4

M.A.Y.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız tüfeğin sahibi olan galeri sahibi C.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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