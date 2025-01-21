Pompalı tüfekle poz verirken arkadaşını öldürdü

İstanbul'da bir kişi, fotoğraf çekilmek için eline aldığı tüfek patlayınca arkadaşını öldürdü.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. (15) isimli çocuk, tüfeği eline aldı.